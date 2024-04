Scudetto Inter - agenti schierati in galleria Vittorio Emanuele

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter supera 2-1 il Milan nel Derby e si laurea campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia. A cucire il tricolore addosso alla squadra di Simone Inzaghi ci pensano Acerbi nel primo tempo e Thuram in avvio di ripresa, contro un avversario messo in campo con un insolito 3-5-2 senza prime punte di ruolo. I nerazzurri passano al 18?. Dimarco batte un corner dalla sinistra, Pavard fa da torre verso il secondo ... (ildenaro)

agenti schierati a Milano all'ingresso della galleria Vittorio Emanuele per arginare la festa Scudetto dei tifosi dell'Inter. Migliaia di sostenitori nerazzurri si sono riversati in centro, in particolare nella zona del Duomo, per celebrare la conquista del tricolore. L'Inter si è laureata campione d'Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby […] (sbircialanotizia)

Dimarco ha vinto il sesto derby di fila, ma questa volta Milan-Inter è valso lo scudetto! L’esterno nerazzurro dopo la partita su DAZN ha sottolineato la forza di squadra. Poi si è tolto un sassolino riguardo i festeggiamenti. GRANDE PROFESSIONISTA – Federico Dimarco ha festeggiato a modo suo la vittoria del ventesimo scudetto: «Ringrazio mia moglie che mi sta sempre vicino giorno e notte, i miei figli Nicolas e Cloe, tutta la mia famiglia, mio ... (inter-news)

L’Inter vince lo Scudetto 2023-2024 con 5 giornate d’anticipo e conquista la seconda ‘stella’ della sua gloriosa storia calcistica. Sconfitto il Milan al Meazza, per 2-0. Queste le parole di Simone Inzaghi, al suo primo Scudetto in carriera, nella conferenza stampa post-partita: Inzaghi: lo Scudetto stasera è una bellissima serata, da condividere con tutti “Lo Scudetto stasera è una bellissima serata, da condividere con tutti, società, ... (terzotemponapoli)

Inzaghi è appena diventato Campione d’Italia per la prima volta in carriera dopo il successo nerazzurro in Milan-Inter. Il tecnico interista, intervenuto a Pressing, svela di come abbia voluto fortemente approdare a Milano tre anni fa anche quando qualcuno cercava di convincerlo del contrario RIVELAZIONI – Simone Inzaghi ancora non si è reso conto di aver vinto lo scudetto della seconda stella proprio in Milan-Inter: «Com’è il panorama? Ve lo ... (inter-news)