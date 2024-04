Scrosci di primavera? L' idea outfit chic anche se diluvia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 23 aprile 2024) Gli inizi della bella stagione e il tempo incerto vanno a braccetto. Se il termometro varia da un giorno all’altro, passando in men che non si dica dai 12 ai 15 ai 20 gradi, sole, nuvole e temporali si danno il cambio repentinamente. La domanda è una sola, come vestirsi? La risposta nella2024, avere sempre a portata diun paio di stivali da pioggia. In caso di pioggia: 5 look autunnali per essere impeccabilicol diluvio ...