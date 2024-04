Sassuolo verso la retrocessione | la bottega più cara della Serie A sta fallendo

AGI - Vittoria netta per il Lecce, che sul campo del Sassuolo trionfa per 3-0 e mette una seria ipoteca sulla pratica salvezza, portandosi a otto punti dalla zona retrocessione. Le reti decisive di Gendrey, Dorgu e Piccoli a firmare il successo marcato dei salentini, a discapito di un Sassuolo che resta cosi' fermo al penultimo posto della classifica. Il parziale si sblocca dopo appena undici minuti, sugli sviluppi del calcio di punizione ... (agi)

Sassuolo-Lecce 0-3 Consigli 5: la palla di Oudin per Gendrey scende con la neve, difficile ugualmente l`uscita alta che non tenta nemmeno. Non an... (calciomercato)

A 5 giornate dal termine della Serie A ogni punto conta. E negli scontri diretti conta il doppio. È per questo che la sfida del lunch match della 33ª Giornata di Serie A tra Sassuolo e Lecce rischia di risultare decisiva per i destini di entrambe le squadre. Lo 0-3 in favore dei salentini lascia spazio a ben poche interpretazioni: il Lecce ottiene la sua seconda vittoria consecutiva, la terza in 5 gare in cui ha raccolto 10 punti preziosissimi ... (calcioweb.eu)

Domani ci sarà la sfida tra Sassuolo e Milan e oggi in conferenza stampa Davide Ballardini ha parlato dell’impegno europeo dei rossoneri Dopo l’amara sconfitta contro la Roma, nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, il Milan è pronto a tornare in campo in campionato. Domani alle 15 i rossoneri saranno impegnati al MAPEI Stadium contro il Sassuolo, nel match della 32esima giornata di Serie A. Stefano Pioli non parlerà tra ... (dailymilan)

Il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo e mister Pioli dovrebbe fare dei cambiamenti: fiducia a Okafor e Chukwueze dall’inizio Messa in archivio la sconfitta casalinga contro la Roma in Europa League, il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo in campionato, nella gara valevole per la 32esima giornata di Serie A. Dopo l’impegno di coppa, il tecnico Stefano Pioli dovrebbe optare per diversi cambiamenti per quanto riguarda l’undici ... (dailymilan)