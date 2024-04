Sarete molto instabili | il segno che traballa - l' oroscopo di Branko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Ecco l'didi martedì 23 aprile Ariete Oh, amore, mi viene voglia di gridare! Tanta è la voglia di amore appassionato, desiderio di baciare, di accarezzare, di sentire il respiro della persona amata. Si può fare, dice Venere, particolarmente disponibile ai giochi d'amore e della gelosia. Luna ancora in opposizione nella prima parte del giorno è stimolante per nuovi incontri. Favorito il commercio, anche lavori che fate per hobby possono dare soddisfazione. Toro Apritevi al nuovo con fiducia, noi abbiamo fiducia nella vostra buona stella. Luna in Bilancia tutta la mattinata, Giove nel vostro, rappresenta il massimo per impegno professionale e intuito affaristico, assicura fortuna. Non sciupate questo momento con atteggiamenti rinunciatori o con idee ristrette. In serata occhio alla salute, inizia Luna ...