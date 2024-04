SANREMO 2025 | BONOLIS HA DETTO NO ALLA RAI - CONTI APRE AD UN BIS CON MARIA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 23 aprile 2024) Subito dopo la fine del Festival di, è partito il toto-nomi per la prossima conduzione nel. Le Iene ha incontrato, De Martino,e altri nomi tra i più citati. Nel servizio in onda stasera su Italia 1, Stefano Corti ha intervistato alcuni dei personaggi che sarebbero in lizza per presentare la kermesse canora, tra cui: Carlo, Stefano De Martino, Paolo, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio e Alessia Marcuzzi. Alcune delle dichiarazioni rilasciate all’inviato: A PaoloStefano Corti chiede se la Rai lo abbia già contattato.risponde: “Sì, sì, mi ha parlato, mi ha parlato. E io gli hoche non posso”. Gigi D’Alessio fa notare all’inviato la differenza tra il suo mestiere di ...