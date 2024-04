Sangiustese Pazzarelli | | Penalizzati dagli arbitri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) "Se dobbiamo retrocedere vogliamo farlo con le forze nostre e non per certe decisioni arbitrali". Marco, presidente dellaVp, è avvelenato dopo la sconfitta interna con la K Sport Montecchio Gallo. "Ci è stato negato un rigore netto – dice – e sul rovesciamento di fronte i pesaresi si sono riportati in vantaggio e il gol è stato convalidato nonostante un paio di metri di fuorigioco". Per il presidente non è il primo errore commessosulla sua squadra. "Ci sono state 5-6 gare che le direzioni arbitrali hanno commesso non pochi errori, penso per esempio a quella contro il Montegiorgio. Ne ho parlato anche in Federazione". La squadra è in una delicatissima posizione di classifica. "Evidentemente ce la meritiamo perché abbiamo commesso degli errori, perché la squadra non è all’altezza ...