San Giorgio a Cremano | studente 13enne picchiato brutalmente dal branco

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Un altroin azione. Un’altra vittima di bullismo. L’ondata di vigliaccheria che innerva quei giovani responsabili di criminali aggressioni nei confronti di singole vittime inermi, non si arresta. Questa volta a essere costretto al ricovero in ospedale è stato uno. Il vergognoso pestaggio è avvenuto a San. In un parco del Comune in provincia di Napoli, domenica sera una ventina di balordi hanno preso di mira il ragazzino. Secondo quel che è stato ricostruito dai carabinieri, senza alcun motivo prima hanno cominciato a offenderlo, poi a spintonarlo, infine sono passati alla violenza cieca, picchiandoloin gruppo e accanendosi con calci e pugni anche mentre era a terra. Il ...

Il 23 aprile si celebra il culto di uno dei santi più amati e acclamati in Italia, molto venerato nel Molise, patrono di alcuni dei borghi lì presenti. A seguito della morte del padre, Giorgio si ritirò a Lidda, città … Continua L'articolo Immagini dal Sannio : il culto di San Giorgio nel Sannio Pentro con fuochi e “laure” proviene da Fremondoweb. (fremondoweb)

Celebre e molto venerato in tutto il mondo, San Giorgio è noto per aver sconfitto il drago malvagio in una dura battaglia. L’iconografia lo raffigura quasi sempre così: San Giorgio è il guerriero a cavallo che con la spada trafigge il drago, simbolo del male , portando la liberazione. Il culto a San Giorgio è molto ... Leggi tutto L'articolo Oggi 23 aprile : San Giorgio. Il famoso cavaliere che vince nella lotta contro il male proviene da La ... (lalucedimaria)

