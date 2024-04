Salvare la stagione e non solo | Allegri cerca la finale di Coppa Italia - la Lazio prepara la rimonta sulla Juventus

(Di martedì 23 aprile 2024) Qualcosa per cui lottare. E’ questa l’estrema sintesi del ritorno train, dove le due squadre replicano il loro ruolo in campionato anche nellanazionale, visto che in Serie A i bianconeri difendono una posizione di vantaggio (al momento il terzo posto e dunque il pass per la prossima Champions) nei confronti dei biancocelesti, che inseguono disperatamente il piazzamento tra le prime cinque, e anche questa sera giocano per difendere il 2-0 maturato all’andata, che mette inevitabilmente in pole per raggiungere lala squadra di. L’unica vittoria con due gol di scarto nel giro di tre mesi per la Juve è arrivata proprio contro allo Stadium tre settimane fa, nella partita più importante, visto che adesso a Roma la Vecchia ...

La stagione del Bayern Monaco non è andata secondo i piani. “ Katastrophe! ”, urlano in Germania. Un vero e proprio disastro. I bavaresi, dominatori del calcio tedesco e superpotenza di quello mondiale, sono a 180 minuti dalla fine della propria stagione . La doppia sfida contro l’Arsenal in Champions League , infatti, rappresenta l’unica strada da percorrere per salvare una stagione deludente. Vediamo perchè. Bundesliga: Leverkusen a +16 sul ... (calcioweb.eu)

Nera, nerissima è la stagione del Bari . Ma ancora più nera è la gestione De Laurentiis , che del Bari è proprietario e che, tra Puglia e Campania, sta vivendo tutto fuorché un’annata memorabile. Anzi. La notizia di oggi riguarda i biancorossi: dopo dieci partite, i presupposti per proseguire con Iachini in panchina non ci sono più. Tradotto: allenatore esonerato. Di nuovo e di nuovo. Si tratta del quarto avvicendamento in panchina: prima era ... (ilfattoquotidiano)

Dopo lungo tempo è la prima settimana libera in casa Olimpia Milano. Terminata l’Eurolega con la delusione dell’eliminazione all’Armani non rimane che puntare tutte le sue fiches sul campionato provando a realizzare quello che sarebbe uno storico tris dopo i successi del ‘22 e ‘23. Per tornare all’ultima impresa biancorossa di questo tipo bisognerebbe tornare agli anni ‘80 con Dan Peterson. La strada è lunghissima, al momento Milano è terza ... (ilgiorno)

La Pallacanestro Cantù vince nell’ultima giornata di stagione regolare con Udine. Secondo posto che ormai era già consolidato in ottica playoff, ma per i comaschi è un nuovo passo in avanti dopo la crisi di inizio primavera. 78-65 il finale contro i friulani, dominante la coppia di italiani Baldi Rossi-Moraschini con 30 punti. Determinante anche il dato 11/28 da 3, Udine che ha prodotto poco sotto canestro nonostante la presenza di due ... (ilgiorno)

