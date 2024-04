Salone del Mobile - la denuncia di Giulia Lamarca | Un’ora per posteggiare e l’addetto mi ha aggredita verbalmente | se sei disabile devi stare a casa – Il video

(Di martedì 23 aprile 2024) «Cercavo parcheggio da un bel po’ come tutti, con la differenza che cercavo un parcheggio disabili avendo il tagliandino. Pere mezza ad ogni parcheggio incontrato chiedevamo se ci fossero posti disabili disponibili. Ci rispondevano: “I parcheggi sono pieni chiedi al prossimo” mentre dalla strada si vedevano alcuni parcheggi disabili liberi»., influencere psicologa di Torino, racconta – con un filmato su Instagram – la discriminazione subita aldela Rho Fiera. I parcheggiatori le hanno, infatti, negato l’accesso ai posti auto. Uno di loro l’ha perfino: «Voi persone con disabilità dovete, se siete malati non venite qui», si legge nel post ...

