Salis e il 25 Aprile | il padre sul palco dell' Anpi - la figlia riceve in carcere la capogruppo di Avs

Come si cambia per non morire, canta Fiorella Mannoia in un brano del 1984 che è sempre attuale e sembra fatto apposta per Roberto Salis. Il padre di Ilaria era liberale, si era pure candidato alle elezioni, voleva fermare il declino come recita il nome del partito in cui militava, e adesso invece lo ritroviamo sul palco dell'Anpi o ai comizi con Bonelli e Fratoianni. Da una parte lo comprendiamo: se la figlia, detenuta in Ungheria, è in corsa ... (liberoquotidiano)

Bologna, 20 aprile 2024 – Roberto Salis, padre di Ilaria detenuta in condizioni degradanti in Ungheria, arriverà sul palco del Pratone in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile a Marzabotto Montesole. “Fare sentire il nostro supporto e la nostra comprensione – dicono gli organizzatori – non è solo una questione di solidarietà ma è anche un atto di resistenza all'ingiustizia, alla tortura, all'illegalità, al potere indiscriminato dello ... (ilrestodelcarlino)

Quest’anno le celebrazioni del 25 aprile potranno contare su un testimonial d’eccezione ‘perfetto’ alla narrazione. A Roma sul palco allestito a Porta San Paolo, dove si concluderà il corteo dell’Anpi, ci Sarà anche Roberto Salis. Il papà di Ilaria, la nuova eroina della sinistra antifà, detenuta in Ungheria per aver pestato a sangue manifestanti di estrema destra, non ha resistito al richiamo dell’associazione nazionale partigiani. Abile, ... (secoloditalia)