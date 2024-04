Saldi estivi in Toscana - c’è la data ufficiale

(Di martedì 23 aprile 2024) Firenze, 23 aprile 2024 – Iininizieranno sabato 6 luglio 2024. Lo ha stabilito la Regione con una delibera di Giunta che indica in 60 giorni la durata delle vendite di fine stagione. Nella delibera si ribadisce il divieto a vendite promozionali, su prodotti non alimentari, nei trenta giorni che precederanno i. Come sempre, gli esercenti sono obbligati ad esporre in modo chiaro sia il prezzo della merce prima deisia quello scontato (o comunque la percentuale di ribasso applicata).

