Sabreen Jouda - la neonata simbolo di speranza estratta viva dalla madre uccisa a Rafah

(Di martedì 23 aprile 2024) Non ha nome, solo un nastro attaccato al minuscolo braccio, che riporta la scritta “figlia della martireal Sakani”. Ma lanata a trenta settimane grazie a un cesareo d’urgenza effettuato sullagià morta,in un raid israeliano a, è per molti ildella. La bambina non ha perso solo la, sotto le bombe che hanno devastato la città nel sud della striscia di Gaza e che sono costate la vita in tutto a 16 persone, di cui 9 bambini; conal Sakani sono infatti morti anche il marito, Shoukri, e l’altra figlia di tre anni, Malak, che non vedeva l’ora di accogliere quella sorellina, che avrebbe voluto chiamare Rouh, una parola che in arabo significa “spirito”. Una tragedia senza fine ...