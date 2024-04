Rubarono in una gioielleria di Carinaro - denunciate due donne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 aprile 2024). È attraverso l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso, installate presso unadi, nel casertano, che i carabinieri della Stazione di Gricignano d’Aversa hanno potuto individuare le autrici e realizzare un fascicolo fotografico attraverso il quale la vittima ha riconosciuto le ladre. Era il 16 marzo u.s. quando le duesono entrate all’interno del negozio fingendo di essere interessate all’acquisto di gioielli. Dopo aver fatto in modo che il gioielliere appoggiasse sul bancone numerosi oggetti, una delle due, con particolare abilità, distraeva il venditore mentre la complice con mossa fulminea si impossessava di alcuni monili e, in particolare, di ciondoli in oro giallo e bianco, per un valore di circa 800 euro. Solo dopo che le finte acquirenti si ...