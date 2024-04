Roma - ragazza cade da terrazza Pincio

Momenti di apprensione stamattina a Roma quando una ragazza , in circostanze da chiarire, è precipita ta dal muro perimetrale della terrazza del Pincio . Una caduta rovinosa che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi. Immediatamente sono scattati i soccorsi, cosa è successo. Vigili del fuoco soccorrono una ragazza precipita ta dal muro della terrazza del Pincio (ilcorriere della citta.com)Si cerca di far luce su quanto accaduto poco fa a ... (ilcorrieredellacitta)

torna libera la ragazza di 28 anni arrestata ieri nel corso degli Scontri avvenuti alla Sapienza, a Roma. Lo ha deciso il giudice per direttissime che ha convalidato l'arresto non disponendo misure cautelari. Nei suoi confronti l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il processo ci sarà il 22 maggio: in aula ha respinto ogni addebito. E' invece ancora in corso l'udienza per l'altro... (gazzettadelsud)