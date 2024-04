Roma - ragazza cade da terrazza Pincio

(Di martedì 23 aprile 2024) 8.40 Una giovane intorno ai 20 anni è caduta dalladel, nel centro di, ed è finita in ospedale. A dare l'allarme alcuni passanti, che hanno sentito dei lamenti da una scarpata delmento lungo il Muro Torto, 5 metri più in basso. Sul posto Polizia e Vigili del fuoco, che con un' autoscala hanno soccorso la. Tutto da ricostruire l'accaduto, ma è possibile che la giovane fosse lì da qualche ora prima dei soccorsi.

Attimi di paura in centro a Roma . Martedì 23 aprile, sulla terrazza del Pincio , uno dei punti più panoramici della Capitale, una ragazza di circa 20 anni è precipita ta per 5 metri di altezza finendo su un terrazza mento sottostante. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno recuperato la ... (tg24.sky)

A Roma l’allarme è scattato verso le 6.45 della mattina. Una ragazza di appena 19 anni è caduta dalla terrazza del Pincio facendo un volo di almeno 5 metri . Immediati i soccorsi che l’hanno portata al pronto soccorso. Al momento le sue condizioni non sono gravi ma è ricoverata in codice giallo. ... (ildifforme)

Incidente sul Pincio a Roma : una giovane ragazza è precipita ta dalla terrazza , attualmente è ferita ma è riuscita ad attutire il colpo Una mattina che doveva essere tranquilla e serena si è trasformata in un momento di terrore per una giovane ragazza nel cuore di Roma . Martedì 23 aprile, sulla ... (puntomagazine)

Olio d’oliva, icona dell’agroalimentare italiano - L’olio d’oliva è buono e fa bene, ha un peso nella nostra bilancia commerciale, ha fatto conoscere l’Italia nel mondo e traina altri prodotti ...rinnovabili

Hitachi Energy investe 1,5 mld per espandere la capacità produttiva nei trasformatori - Hitachi Energy ha svelato investimenti per oltre 1,5 miliardi di dollari, destinati ad aumentare la capacità produttiva globale di trasformatori, per tenere il passo con la crescente domanda e ...rinnovabili

Nightlife, accordo tra Municipio IX e locali per programmare insieme la stagione estiva - Sviluppo del settore in crescita, nuovi posti di lavoro, servizi migliorati, il tutto nel pieno rispetto dei cittadini, per affrontare al meglio la stagione estiva in arrivo, che vedrà ...ilmessaggero