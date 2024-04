Roberto Bolle torna a danzare su Rai 1 e a duettare con Elodie | Ecco la mia grande dichiarazione d’amore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo aver allietato per sei anni il primo giorno dell’anno con l’evento “Danza Con Me”,in prima serata su Rai 1 con “Viva la Danza” il 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza. “Sicuramente questo programma è unaverso la danza in generale. Noi addetti ai lavori abbiamo sempre celebrato la giornata internazionale, – ha dichiarato– ma è bello condividere un momento per noi così speciale con ilpubblico. Nel dietro le quinte racconteremo ai telespettatori anche il nostro punto di vista, è sicuramente uno sguardo inedito sul mondo della Danza e un altro modo per raccontarla” L’evento – prodotto da Rai Direzione Intrattenimento in collaborazione con Ballandi e ...