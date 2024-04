Ripascimento - segnali di speranza L’Autorità portuale sta con i massesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Destino vuole che ieri mattina a Viareggio la pioggia sia svanita con il loro arrivo lungo il canale Burlamacca. Un segnale che ha il sapore della tregua e dellaper le sorti del litorale massese, ridotto ai minimi termini a causa di mareggiate ed erosione che hanno divorato ogni cosa. Nonostante la loro forte preoccupazione, i balneari sono riusciti infatti a strappare al commissario delAlessandro Rosselli la promessa di contattare l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli per valutare la possibilità di portare sulla costa massese una parte della sabbia dragata al porto di Viareggio. Sabbia scavata in quantità industriali, tra le 150mila e le 180mila tonnellate, ma di cui al momento nemmeno un granello è destinato al litorale massese. Compatti e in buon numero, i circa 40 balneari che ...