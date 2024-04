Riparte la 17esima edizione di Expo Motori Bikers and Show

(Di martedì 23 aprile 2024) Pontedera, 23 aprile 2024 - Dopo le vespe, a Pontedera arrivano le moto. A seguito del successo di partecipazione dello scorso anno, con oltre 20.000 presenze, tornaand”, l'evento fieristico più famoso in Toscana relativo al settore delle 2 ruote che, con quest'anno, raggiunge la.Le date saranno dal 24 al 28 aprile, dunque si parte domani, mercoledì, sempre nell'area mercato - zona Cineplex a Pontedera. "è una fiera dedicata al settore delle 2 e 4 ruote dove, oltre alla parte espositiva commerciale, c’è la parte del Bikecon moto trasformate dai migliori preparatori d’Italia, auto e moto d’epoca, auto americane, auto tuning, ma soprattutto ci sono gli spettacoli stuntman che ...

