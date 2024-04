RinnovaMente Days - tre giorni di incontri su energie rinnovabili e transizione a Squillace

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 23 aprile 2024) Dal 3 al 5 maggio Al via il 3 maggio a(CZ) la manifestazione '- Crescere con energia!', una tredi, attività formative e divulgative organizzate da Rwe per la comunità locale, per sostenere lo sviluppo delleattraverso un confronto diretto con il territorio. Nel giorno di apertura della