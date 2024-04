RinnovaMente Days - tre giorni di incontri su energie rinnovabili e transizione a Squillace (Adnkronos) – Al via il 3 maggio a Squillace (CZ) la manifestazione 'RinnovaMente Days – Crescere con energia!', una tre giorni di incontri, attività formative e divulgative organizzate da Rwe per la comunità locale, per sostenere lo sviluppo delle ...

RinnovaMente Days - tre giorni di incontri su energie rinnovabili e transizione a Squillace Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Al via il 3 maggio a Squillace (CZ) la manifestazione 'RinnovaMente Days - Crescere con energia!', una tre giorni di incontri, attività formative e divulgative organizzate da Rwe per la comunità locale, per sostenere lo ...