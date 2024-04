Ridurre le occhiaie? I trattamenti e i prodotti più efficaci per uno sguardo al top!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 aprile 2024) Che si parli di donne, uomini, di persone giovanissime e più mature, poco importa. Chi soffre di borse esotto gli occhi cerca sempre il modo per sbarazzarsene. A volte con successo a volte, molto più di frequente, con qualche difficoltà. Un problema che ha molteplici cause, dal cattivo sonno a un errata alimentazione, dalla skincare routine sbagliata o semplicemente per motivi legati alla genetica. Ma come si fa, a prescindere dalla loro causa, ale? Seguendo qualche piccola attenzione in più e agendo in modo mirato per risolvere il problema.le, come si fa Partiamo con il dire, quindi, che al di là dell’effetto finale, lepossono essere provocate da fattori diversi, e che nella maggior parte dei casi possono essere contrastate ...