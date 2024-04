Ricerca Retail People Track 2024

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 23 aprile 2024) : negli store il 53% del personale ha meno di 35 anni e nei prossimi tre anni è previsto il 40% di turnover Inclusività nel: i “nuovi italiani” sono il 7% dei dipendenti totali, le donne il 68% Alcuni ulteriori dati emersi dallo studio promosso da Osservatorio diBrand Communication dell’Università IULM, T-ool by Università di Parma e Largo Consumo: Il tasso annuale di turnover va dal 27,96% nella somministrazione al 13,2% nel non alimentare Oltre il 90% dei dipendenti guadagna tra i 500 e i 2000 euro al mese e il 60% ha un contratto a tempo indeterminato I “nuovi italiani” risentono maggiormente della pressione lavorativa, ma l’inclusione mostra risultati positivi in Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Lombardia Presso l’Università IULM di Milano è stato presentato...