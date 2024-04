Ricavi per quasi 400 milioni Perfezionato il controllo dei Favrin

Marzotto ha chiuso il 2023 con ricavi netti consolidati in crescita del 7,7% a 398 milioni di euro, poco sotto quota 400 milioni. Il margine operativo lordo è stato di 55 milioni, il risultato operativo di 40,5 milioni e quello netto di 24,2 milioni contro i precedenti 17. In crescita da 83,5 a 85,5 milioni la posizione finanziaria netta. Sono i risultati diffusi a seguito del perfezionamento del passaggio di controllo a favore della famiglia ... (quotidiano)

Il Salone del Mobile ogni anno accresce la sua forza: da giorni sono infatti lunghe le code per entrare nei padiglioni della Fiera che ospitano la manifestazione o per ammirare le installazioni che punteggiano Milano. Per la precisione, sono 1.950 gli espositori provenienti da 35 paesi accorsi per nella capitale lombarda per esporre 185 brand. Un appuntamento quindi ormai mondiale, come confermano anche lo spaccato dei visitatori, di cui ormai ... (nicolaporro)

(Adnkronos) – Numeri da capogiro quelli del gigante dello streaming Netflix. Gli abbonati della piattaforma sono cresciuti di 9, 33 milioni rispetto all'ultimo trimestre del 2023 arrivando a 269,6 milioni. L'audience totale, se si considera una media di due persone per abbonamento, raggiunge circa mezzo miliardo di telespettatori. Sempre nel corso del Primo trimestre, l'azienda […] L'articolo Primo trimestre da brividi per Netflix: abbonati e ... (webmagazine24)

