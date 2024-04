Riassunto | Un’azienda spagnola e una statunitense premiate per la gestione responsabile delle risorse idriche a livello mondiale

SANTA BARBARA, California–(BUSINESS WIRE)–In un’era in cui la trasformazione digitale non è solo un termine in voga, la conferenza SITS24 è un faro per i professionisti del supporto e gestione dei servizi IT che cercano di mettere a frutto idee e tecnologie innovative per dare impulso allo sviluppo dei loro servizi aziendali e informatici. La SITS24, che si terrà il 17 e 18 aprile 2024 al centro convegni ExCeL di Londra, rappresenta ... (seriea24)

Il mercato combinato è aumentato del 2,5%, interrompendo una serie di quattro trimestri consecutivi in calo su base annua Il BFSI, il settore più grande di questa regione geografica, è un catalizzatore della crescita LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La domanda di servizi aziendali e informatici in Europa nel primo trimestre è aumentata per la prima volta in un anno – il fattore trainante è stata la crescita del settore bancario, dei servizi finanziari ... (seriea24)

L’architettura di una piattaforma prima nel suo genere per unificare e industrializzare soluzioni IA di livello aziendale SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic, un’impresa del gruppo Hitachi, oggi ha annunciato l’architettura di una piattaforma delle piattaforme prima nel suo genere pensata per supportare l’implementazione dell’intelligenza artificiale (IA) di livello aziendale. GlobalLogic ha progettato l’architettura per ... (seriea24)

L’esperto dirigente nel settore vendite nominato per mettere il turbo all’espansione dell’azienda e alla sua presenza in mercati chiave Miles Ennis dirigerà le organizzazioni di vendita Talkdesk sia nelle regioni EMEA (Europa, Asia mediorientale e Africa) e Asia-Pacifico sia nelle Americhe successivamente alla sua promozione da vicepresidente senior vendite nelle Americhe a vicepresidente senior vendite in tutto il mondo. Ennis vanta oltre ... (seriea24)

SHIMOTSUKE, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Dexerials Corporation, (TOKYO: 4980) (sede centrale: Shimotsuke-shi, Tochigi, Direttore rappresentativo e Presidente: Yoshihisa Shinya, di seguito “Dexerials”), che sviluppa materiali, dispositivi e tecnologie all’avanguardia per smartphone, automobili e altri prodotti, annuncia che la ragione sociale scelta per l’azienda integrata che sarà creata sotto il controllo di Dexerials Precision Components ... (seriea24)