Riassunto | Il prodotto creato con schiuma realizzato con il polimero biodegradabile Green Planet di KANEKA TM è stato scelto come materiale di imballaggio per i televisori a grande schermo Sony

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 23 aprile 2024) TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Corporation (Sede: Minato-ku, Tokyo; Presidente: Kazuhiko Fujii; d’ora in avanti “”)(TOKYO:4118) ha annunciato che il suo “concon ilBiodegradable PolymerTM (d’ora in avanti “”) èdaCorporation (Sede: Minato-ku, Tokyo; d’ora in avanti “”)diper i suoi. Ilverrà utilizzato per ...