Revocato lo stadio all’Us Ma la Pistoiese non c’è più

(Di martedì 23 aprile 2024) Anche se la, di fatto, non c’è più, continuano ad imperversare i problemi legati alle situazioni debitorie del club arancione, in questo caso nei confronti del Comune. Lo scorso 22 marzo l’ufficio promozione sportiva aveva emesso una determina in cui invitava la società a versare entro dieci giorni 37.411,92 euro, ovvero il totale del debito maturato dalla società a causa dei mancati pagamenti per l’utilizzo degli impianti sportivi nella scorsa stagione. Da tale data è trascorso esattamente un mese e, come noto, la cifra non è stata saldata, così come non sono stati pagati i tesserati, sia giocatori che dipendenti, e i fornitori. E così, con venti giorni di ’abbuono’, è arrivata una nuova determinata che dispone la revoca parziale (il settore giovanile non è toccato) della concessione d’uso degli impianti sportivi comunali alla prima squadra dell’Us ...