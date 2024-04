Repubblica nasconde la resa della Schlein sul suo nome nel simbolo del Pd Ed oscura la Basilicata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 aprile 2024) Non sarà il tentativo infantilegrafica dia non far sapere agli elettori del giorno più tragico di Elly Shlein da quando è alla guida del Pd. Vedersi sconfessare il suoneldai maggiorenti del partito che lei stessa avrebbe dovuto “bonificare” da correnti e cacicchi non è stato un granché. Tutti i quotidiani in edicola danno conto”,marcia indietro,sconfessione. Il titolo più spiritoso ce l’ha Libero: “L’hanno vista sparire”. Ma ironia a parte, tutti i quotidiani hanno in prima pagina il caso del dietrofrontcon tanto di foto, visto che nei giorni passati l’eventualità aveva tenuto banco nel dibattito politico ed ...