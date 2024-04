Renga Nek - sei nuove date del tour estiv - i biglietti

(Di martedì 23 aprile 2024) Si aggiungono seialo di Francescoe Nek, ecco il calendario aggiornato e iAi già annunciati live nei teatri a settembre con ben 4a Milano (Teatro Arcimboldi), 3 a Bologna (Europauditorium) e 2 a Roma (Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia), si aggiungono ora sei nuovi appuntamenti live aloutdoor di questa estate di Francescoe Nek Filippo Neviani! Dopo il lunghissimoin tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti Sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e lenei principali teatri italiani, da giugno (data zero il 19 giugno a Sordevolo – BI) saranno quindi nuovamente ...

In attesa di vederli in gara al Festival di Sanremo, Renga e Nek completano il calendario dei concerti del 2024 , alle date annunciate nei teatri seguono quelle nei festival estivi, i biglietti Ai già annunciati appuntamenti live nei teatri a settembre (al Teatro Arcimboldi di Milano, ... (spettacolo.eu)

Francesco renga e Nek il 13 luglio al festival Astimusica - Svelata la quarta serata del cartellone che si aggiunge ai concerti di Francesco De Gregori, Mr Rain e VillaBanks.lanuovaprovincia

renga e Nek, si aggiungono sei date al calendario del tour estivo - Al già ricco calendario del tour estivo di Francesco renga e Nek si aggiungono ora sei nuovi appuntamenti live: biglietti in vendita da oggi.spettakolo

renga e Nek in concerto a Genova - rengaNek Tour 2024 - renga e Nek in concerto anche a Genova nell'estate 2024. Dopo il lungo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due appuntamenti sold out all'Arena di Verona e al Forum di ...mentelocale