Regolamenti e procedure - per raccontarsi come si deve

(Di martedì 23 aprile 2024) Primo fra tutti il rispetto del Decreto Legislativo 152/2006, il cosiddetto codice dell’ambiente, cioè la principale normativa di riferimento che impreseTCA SpA sono tenute a rispettare nel fare il proprio lavoro e che altro non è che il recepimento delle norme europee di settore. All’interno del decreto 152/2006 si trovano, tra molte prescrizioni, anche tutti i controlli obbligatori da eseguire sulle matrici ambientali: tra questi i più significativi sono quelli sulle emissioni in atmosfera, sulla qualità delle acque, oltre che in generale sulla gestione dei rifiuti. Da questo testo deriva per TCA l’autorizzazione al trattamento dei rifiuti, che l’impresa riceve e processa per il recupero della materia prima.è possibile accertare che i materiali accettati da TCA SpA siano conformi a ciò che le autorizzazioni rilasciate dagli enti ...