Regina Camilla - la divisa militare diventa glamour e nasconde un omaggio a Elisabetta II

Il completo color panna disegnato dal duo Robinson Valentine per le nozze civili di Carlo e Camilla celebrate il 9 aprile 2005 non rimase chiuso nell'armadio né in un museo. Comparendo a sorpresa due anni dopo , quell'outfit fece a suo modo la storia (vanityfair)

Domani, il 9 aprile 2024, re Carlo III e la regina Camilla festeggeranno il loro 19esimo Anniversario di matrimonio. Chiaro risulta, però, che i festeggiamenti non saranno la priorità della coppia reale. Il primo motivo è legato alla malattia del monarca stesso, che ha programmato un viaggio e che sembra essere in ripresa ma che non avrà le forze necessarie per una vera e propria festa. Il secondo, invece, trova spiegazione nel tumore ... (iltempo)