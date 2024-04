(Di martedì 23 aprile 2024) Lo scopo del nuovosostenibile è l’invito all’azione: “Riciclami” è la scritta sulle lattine che ricorderà al consumatore di gettarla correttamente “Me” è il nome della campagna pubblicitaria diCompany. Al centro dello: lae il riciclo. Lanciata in America Latina, i pubblicitari della campagna hanno pensato di usare il

"Recycle me", lo spot di Coca - Cola per la sostenibilità che "accartoccia" il logo: ... 'Riciclami' è la scritta sulle lattine che ricorderà al consumatore di gettarla correttamente ' Recycle Me ' è il nome della campagna pubblicitaria di Coca - Cola Company . Al centro dello spot: la ...

"Recycle me", lo spot di Coca - Cola per la sostenibilità che "accartoccia" il logo: ... 'Riciclami' è la scritta sulle lattine che ricorderà al consumatore di gettarla correttamente ' Recycle Me ' è il nome della campagna pubblicitaria di Coca - Cola Company . Al centro dello spot: la ...