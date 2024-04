Recensione sistema di allarme con telecamera di Netatmo

(Di martedì 23 aprile 2024) In prova oggi ildivideo intelligente di. Una completa soluzione che include una videocamera da interni con riconoscimento facciale, una potente sirena e sensori per porte e finestre.Un avanzato kit, sul mercato già da diversi anni, semplice da installare e di facile...

Il marchio cinese, noto per le sue power station, ha da poco portato in Italia il sistema di accumulo domestico . Lo stiamo provando sul lungo periodo, ecco le nostre prime impressioni. ... Leggi tutto

Meta apre il sistema operativo dei visori ad altre aziende - Meta apre il sistema operativo che alimenta i suoi visori Meta Quest a produttori hardware di terze parti, l'obiettivo è portare "la potenza della realtà mista a più persone e aziende in tutto il ...ansa

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Recensione - Per chi ancora non lo sapesse, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è l’erede spirituale di Suikoden, una delle saghe JRPG più amate di sempre che, tra capitoli principali e spin-off, può contare su una ...it.ign

Recensione Motorola Edge 50 Pro: vi piacerà! - Motorola conferma l'ottimo stato di forma con un dispositivo che ha le carte in regola per farsi apprezzare. Peccato per le memorie non da primo della classe ed un listino eccessivo.evosmart