Real Forte Querceta quasi spacciato Pegollo - il gol illusorio e una dedica speciale

(Di martedì 23 aprile 2024) Quel dito al cielo dopo la rete cercava l’amico perduto, il compagno di spogliatoio, il ragazzo solare e spensierato che se n’è andato troppo presto. Pietroha ricordato Mattia Giani nel modo più spontaneo possibile, con quella cosa che più li accumunava e li univa: l’emozione di segnare un gol. "Mattia sarà sempre al mio fianco. Era un ragazzo come se ne incontrano pochi nella vita" ricorda, presente ieri al funerale dell’amico. "Abbiamo trascorso insieme un anno indimenticabile (nel, stagione 20-21), in uno dei gruppi più uniti di cui abbia fatto parte. Ancora oggi, a distanza di tre anni, abbiamo una chat di squadra dove ci sentiamo spesso. Sarà dura non leggere più i messaggi di Mattia…". Pietro, immagino non sia stato facile scendere in campo. "Un turbinio di emozioni: la commozione ...