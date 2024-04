Razer Kishi Ultra: il futuro del gaming mobile - Razer, presenta il rivoluzionario Razer Kishi Ultra, un controller USB-C compatibile con Android, iPhone della serie 15 e iPad Mini.tuttotek

Razer Kishi Ultra mira a sfumare ulteriormente i confini tra console e giochi mobili - I giochi per dispositivi mobili stanno diventando sempre più popolari e con i giochi e la tecnologia che li alimentano che migliorano ogni giorno, stiamo vedendo le aziende esplorare come possono ...gamereactor

Niente Italia per la cinese Chery, la produzione europea sarà in Spagna - Una delle case cinesi in predicato di iniziare la produzione in Italia ha ufficializzato un accordo in Spagna. Sfuma una delle candidate del ministro Urso ...auto.hwupgrade