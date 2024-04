Ranocchia | Seconda stella traguardo importante! Contento

(Di martedì 23 aprile 2024)dello scudetto dell’Inter, il ventesimo della storia nerazzurra. L’ex difensore, dagli studi di Pressing, ha parlato così del tricolore nerazzurro– Queste le parole di: «Sonoper i ragazzi, vincere uno scudetto è difficile. Chi lo vince lo fa con merito, è il coronamento di un percorso iniziato anni fa. Laè un, sono. Viverlo con la gente, fare la festa nei prossimi giorni, va bene così. Festeggiamenti corretti? Quando vinci ci vuole rispetto anche nella situazione in cui si è svolta l’ultima partita. Se vinci è giusto festeggiare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

Ranocchia: «Scudetto nel derby rimarrebbe per sempre! Inter solida» - Ranocchia è stato capitano dell’Inter e protagonista di tanti derby col Milan. L’ex difensore nerazzurro, a Radio Serie A, ha parlato così della stracittadina e non solo DERBY – Questo il racconto di ...informazione

Buttaro: «Palermo la mia Seconda casa, il CFA l’ho visto nascere» - Alessio Buttaro, autore del gol del momentaneo vantaggio a Cosenza, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero rilasciando le seguenti parole: «A Palermo mi trovo bene, per me è come ...mondopalermo

Corriere dello Sport: “Palermo, Ranocchia torna con la Reggiana Le ultime” - L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Filippo Ranocchia che potrebbe rientrare dall’infortunio in occasione della gara contro la Reggiana. La medaglia, in ogni caso, ha due la ...ilovepalermocalcio