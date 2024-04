Rangnick è il favorito per sostituire Tuchel al Bayern Monaco Sky Sport De

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 aprile 2024) Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di SkyGermania, sono iniziati i colloqui per Ralfsulla panchina del. Ricordiamo cheandrà via al termine di questa stagione. Il tecnico è attualmente ct dell’Austria, con un contratto valido fino al 2026; potrebbe quindi avere un doppio incarico, in stile Calzona al Napoli.è ila prendere la panchina delPlettenberg scrive su X: Negli ultimi giorni si sono svolti nuovi colloqui condopo il rifiuto di Nagelsmann. Ilvuole presentare presto un nuovo allenatore. Il contratto didurerà fino alla Coppa del Mondo del 2026. Servirebbe quindi ...