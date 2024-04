Raid Israele su centro Striscia Gaza

(Di martedì 23 aprile 2024) 10.00 Bombardamenti israeliani in diversi punti della parte centrale delladi. Colpiti Jabalia, Beit Hanoun e il quartiere di Al-Zaytoun dove -riferisce l'emittente tv Al Jazeeraè scoppiato un grande incendio. Attaccata anche l'area intorno a Wadi, a nord del campo di Nuseirat. Secondo la tv di Stato saudita Al-Hadath un uomo è morto nella sua auto colpita da un proiettile in un attacco aereo nel sud del Libano. Il canale AlMayadeen, vicino a Hezbollah, situa l' attacco vicino al villaggio di Aadloun.

Gaza , 22 apr. (Adnkronos) - Il ministero della sanità di Gaza ha avvertito che un 'invasione israeliana di Rafah , nel sude della Striscia, significherebbe l'eliminazione di “quel poco che rimane del sistema sanitario e la privazione per la popolazione di qualsiasi servizio sanitario”. In un ... (liberoquotidiano)

10.00 Bombardamenti israeliani in diversi punti della parte centrale della Striscia di Gaza . Colpiti Jabalia, Beit Hanoun e il quartiere di Al-Zaytoun dove -riferisce l'emittente tv Al Jazeeraè scoppiato un grande incendio. Attaccata anche l'area intorno a Wadi Gaza , a nord del campo di Nuseirat. ... (televideo.rai)

10.00 Bombardamenti israeliani in diversi punti della parte centrale della Striscia di Gaza . Colpiti Jabalia, Beit Hanoun e il quartiere di Al-Zaytoun dove -riferisce l'emittenyte tv Al jazeeraè scoppiato un grande incendio. Attaccata anche l'area intorno a Wadi Gaza , a nord del campo di Nuseirat. ... (televideo.rai)

Mo: Giamaica riconosce lo Stato di Palestina - Kingston, 24 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo della Giamaica ha annunciato la decisione di riconoscere lo Stato di Palestina e ha ribadito il suo sostegno alla soluzione dei due Stati co ...lanuovasardegna

Caro Valditara, faccio obiezione di coscienza: contro i giudizi a scuola, ottimo per tutti! - a chi tenta di mettere il bavaglio alla Scuola imponendo regole non condivise non resta che rispondere con le parole di Geymonat: “Contestate e create”.ilfattoquotidiano

Chi sono i due italiani arrestati a Il Cairo alla manifestazione di protesta per gaza - Diverse persone sono state arrestate durante una manifestazione sulle violazioni dei diritti umani nella striscia di gaza e in altre zone di conflitto ...fanpage