Rai - il calendario delle nuove fiction | nuove serie e alcune chiusur - cosa vedremo

(Di martedì 23 aprile 2024) Tante novità in arrivo in casa Rai, dopo le polemicheultime settimane per gli addii di nomi illustri. La direttrice di Rai, Maria Pia Ammirati, ha fatto il punto con Tv, Sorrisi e Canzoni sullein arrivo. Con sorprese e qualche delusione per il pubblico. Flavio Insinna tornerà nellaL’altro ispettore. Il Commissario Montalbano potrebbe giungere all’ultimo capitolo perché bisogna valutare gli impegni degli attori. Non è certo se ci sarà una quarta stagione de Le indagini di Lolita Lobosco e la terza stagione di Studio Battaglia è ancora in fase di valutazione. In autunno ci saranno invece la quarta e ultima stagione de L’amica geniale, Don Matteo 14 con Raoul Bova, Black out – Vite sospese 2 con Alessandro Preziosi, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2 con Massimiliano Gallo ...