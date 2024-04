Queste Air Jordan di Travis Scott hanno riportato Ben Affleck verso le vecchie abitudini

(Di martedì 23 aprile 2024) Se eravate in pensiero per lo stato della storia d'amore tra le Aire Ben, abbiamo delle importanti novità per voi. All'inizio di questo mese, l'attore e regista ha lasciato il mondo delle sneaker a bocca aperta quando è stato avvistato con delle Out of Office di Off-White. Considerando che si tratta dello stesso uomo che ha diretto, prodotto e interpretato Air nel 2023 e che nell'ultimo anno e mezzo ha indossato solo scarpe da ginnastica Nike, tutti sono rimasti un po' sorpresi. Ma sembra che tutto sia tornato alla normalità: nel fine settimana ha tirato fuori lex Air1 Low OG Reverse Mocha. Di tutti i modelli su cuiha lavorato con Nike eBrand nel corso degli anni (e sono stati molti), la ...

iPad Pro 2024 in arrivo, Apple lancerà anche un Air da 12,9 pollici - La scelta di Apple di aggiungere una variante Air da 12,9 pollici all'iPad Pro 2024 è pura astuzia: ecco alcuni dettagli sulle specifiche.ilsoftware

Vodafone: on air nuova campagna Super Wi-Fi - Al centro della campagna il Super Wi-Fi 6 Extender di Vodafone 23 aprile 2024 – La nuova campagna TV Vodafone dedicata a tutti i clienti che, alle prese con le diverse sfide quotidiane, possono sempre ...cellularitalia

Un’estate on air con Senigallia In Jazz, a luglio 3 giorni di grande musica: «È un onore ospitare questo festival» - SENIGALLIA Un’estate “on air” per la città dalla spiaggia di velluto che avrà Radio Monte Carlo come partner per Senigallia In Jazz, la prima edizione del festival ...corriereadriatico