Quarrata piega anche Derthona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Urlo di gioia della Valentina’s Camicette Bottegone, atmosfera di mestizia in casa Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, Endiasfalti Agliana e Gioielleria Mancini Monsummano. Si chiude con una sconfitta la seconda fase del campionato di serie B interregionale per, battuto 74-72 al PalaMelo da. Nonostante la rotazione di appena sette elementi (Mustiatsa e Calugi non sono stati schierati), i mobilieri tengono testa alla forte formazione piemontese, l’Under 19 Eccellenza della società di Serie A. Ora i playoff: al primo turnoaffronterà l’Use Empoli sabato prossimo.: Marini 3, Mustiatsa, Balducci 11, Molteni 13, Falaschi 2, Calugi, Frati, Sevieri, Regoli 13, Antonini 7, Tiberti 21. Non riesce il colpo in trasferta ad Agliana, che cede il passo a Costone Siena ...