Quando l’armadio delle star va in svendita

(Di martedì 23 aprile 2024) Fare del proprio guardaroba un mercatino dell’usato sta diventando un allettante vezzo tra le celeb. E per noi una cosa è certa: acquie vintage non è mai stato così cool

Fenomeno garage sales : Quando l’armadio delle star va in (s)vendita - Fare del proprio guardaroba un mercatino dell’usato sta diventando un allettante vezzo tra le celeb. E per noi una cosa è certa: acquistare vintage non è mai stato così cool ...vanityfair

Quanta plastica c'è nel nostro armadio e nei nostri vestiti Come leggere le etichette - Poliestere, nylon, ma anche materiali sintetici riciclati che inquinano meno delle fibre naturali. Controlliamo i nostri vestiti per decidere cosa acquistare nei prossimi mesi ...vogue

Meteo, ecco Quando finirà il freddo "anomalo" - Temperature rigide e perfino nevicate a bassa quota, ma la primavera è di nuovo alle porte. Al Centro-Sud già nel week end è atteso un ritorno dell'alta pressione ...today