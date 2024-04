Qualificazioni Masters 1000 Madrid 2024 | Zeppieri si arrende al turno decisivo - avanti Bagnis

(Di martedì 23 aprile 2024) Finisce 6-4 6-4 il match tra l’argentino Facundoe Giulio, incontro valevole per ildelledeldi. Un ottimonon riesce a qualificarsi al torneo dia causa di unpiù lucido e in forma che chiude in due set la pratica. Primo set tutto sommato equilibrato che si gioca per lo più sui servizi dei due tennisti. Il punto cardine è chiaramente il terzo game dove c’è l’unico break del set a favore dell’argentinonon molla ma non può fare altro che mantenere i suoi servizi e lottare su quelli dell’avversario fino all’ultimo punto, sfiorando la ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Zeppieri-Bagnis , incontro valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra battuta). Il giovane laziale ha esordito sul rosso in altura della Caja Mágica battendo in due parziali piuttosto tirati il top cento teutonico Maximilian Marterer. Tra lui e l’ingresso nel tabellone principale c’è il solido argentino, numero 136 del ranking mondiale ma che nel corso della ... (sportface)

