Qual è la trama di Viva la foca? La risposta di Lory Del Santo fa sbellicare il web

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 23 aprile 2024) Che il programma di Rai2 Belve ci regali ogni settimana perle memorabili è risaputo. Tra grandi rivelazioni e confessioni a cuori aperto, la quarta puntata ha visto tra le protagonisteDel. Lae, interpellata da Francesca Fagnani sulladi uno dei film cardine della sua carriera,la, ha risposto in maniera controversa. “Era un film di barzellette, di carabinieri… una ragazza vince unae se la porta a casa. Hanno preso delle barzellette che facevano ridere e le hanno unite cinematograficamente“. Turbata (si fa per dire) Francesca Fagnani chiede davvero se fosse questa la sinossi. E no, non è esattamente questa. “Ci dice ladila”? #belve pic.twitter.com/8dAqr3RFs5 — ...