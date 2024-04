Putin cerca un Kadyrov di turno

(Di martedì 23 aprile 2024) Ramzanha pubblicato un video in palestra: fa esercizi, solleva pesi, si mette in posa con una tuta azzurrina che svela il fatto ch... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Yulia Navalnaya, moglie del dissidente Aleksej Navalny – l’oppositore di Vladimir Putin deceduto in circostanze misteriose durante la sua prigionia in un carcere siberiano – per la prima volta dichiara di voler prendere il posto del marito nella ...

Ramzan Kadyrov è fin di vita . Il rumors sta rimbalzando in giro per l'Europa dopo che Novaya Gazeta Europe ne ha dato la notizia, citando fonti dell'ospedale centrale di Mosca, la clinica delle elite russe, dove è in cura. Il leader ceceno , da ...

Fonti dell’ospedale centrale di Mosca, noto come la clinica di riferimento per l’élite russa, confermano che il presidente della Cecenia è stato sottoposto a cure mediche prolungate a causa di una malattia terribile che intacca i tessuti del ...

Perché Trump sta cambiando posizione sull'Ucraina - Sono iniziate le grandi manovre tra i repubblicani tradizionali perché un Trump II non diventi troppo destabilizzante per l'ordine mondiale, la sicurezza dell'Occidente e la protezione degli alleati ...corriere

Scholz critica Putin sull'eredità storica e politica di Immanuel Kant - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in occasione della cerimonia per il 300esimo anniversario del filosofo Immanuel Kant, ha affermato - secondo la radio tedesca - che la Russia di Vladimir Putin "non ...globalist

Russia, offensiva verso la città ucraina di Chasiv Yar: ecco perché è così importante (in vista del 9 maggio) - L'escalation delle tensioni nel conflitto tra Russia e Ucraina, segnata dal tentativo russo di conquistare la città di Chasiv Yar in tempo per la Parata della vittoria del 9 ...ilmessaggero