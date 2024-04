Pulisic non morde Leao annacquato Adli di sacrificio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) MAIGNAN 5. Rischia in disimpegno sulla linea con Thuram. Castigato a inizio ripresa: troppo poco reattivo. CALABRIA 6.5. Solita generosità: anche una torre e una botta respinta da Sommer. Si sdoppia, non regge di nervi nel recupero. GABBIA 6. Guida una difesa che lascia una voragine ad Acerbi. Per il resto quel che deve in costruzione, chiudendo anche Lautaro. TOMORI 5.5. Serve a Mkhitaryan la palla del potenziale 2-0, soprattutto perde sempre i duelli che contano con Thuram. Il gol della speranza non basta. MUSAH 6. Qualche lampo, tantissima corsa e un bel pallone a. REIJNDERS 5. Appoggia, tiene d’occhio Mkhitaryan, ma senza mai accendere la luce come sa. Pioli lo "boccia" sul 2-0.6. Aizza subito gli animi, corre qui e là per tamponare, molto spesso finisce a schermare Barella.e geometria, pur senza ...