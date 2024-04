Pugno duro britannico sui clandestini | dove verranno espulsi gli illegali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Il ministro dell'interno, James Cleverly, è oggi in Italia per discutere di politiche per affrontare l'immigrazione illegale. Il suo arrivo coincide con l'approvazione, la notte scorsa da parte del Parlamento del Regno Unito, del disegno di legge che permette l'one verso il Ruanda dei richiedenti asilo giunti illegalmente. Il voto conclude una lunga disputa fra la Camera dei Lord («alta») e quella dei Comuni. Annunciato due anni fa dal governo conservatore di Rishi Sunak e presentato come una misura faro della sua politica di lotta all'immigrazione clandestina, questo progetto mira a inviare in Ruanda i richiedenti asilo, da qualunque parte provengano, entrati illegalmente nel Regno Unito. Il provvedimento riguarda in particolare chi arriva dopo avere attraversato il Canale della Manica sui barche di fortuna. Sostenuto da un ...