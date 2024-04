Pugni - calci e bicchieri spaccati | Fedez coinvolto in una rissa a Milan - ecco cosa è successo

Milano. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta dei pubblici ministeri del VII Dipartimento, a carico di tre giovani, un italiano, un serbo e un brasiliano, tutti residenti in provincia di Bergamo. Sono indiziati di rapina e lesioni aggravate commesse ai danni del titolare di una tabaccheria in centro a Milano. L’attività di indagine ... (bergamonews)

È stata avvicinata da un uomo mentre stava passeggiando in via Padula a Casoria, ieri pomeriggio, quando per reagire al tentativo del balordo di rubarle la borsa è stata picchiata con calci e pugni L'articolo Rapina a Casoria, picchia con calci e pugni una 44enne in strada per rubarle la borsa sembra essere il primo su Teleclubitalia. (teleclubitalia)