Pucciniano - Pizzi firma il cartellone del centenario Le opere in programma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Milano, 23 aprile 2024 – Se esistono i one-man show, in cui un mattatore è protagonista assoluto, ora esistono anche i one-man festival. È questo il caso della 70esima edizione del Festival Puccini di Torre del Lago di cui è protagonista (meritato) e assoluto Pier Luigi, il regista che, a 94 anni da compiere a giugno,con il suo stile inconfondibile la regia, la scenografia e i costumi di una dir poco impegnativo, presentato oggi alla Scala di Milano. In- neldalla morte del compositore lucchese - ci sono infatti nuovi allestimenti di sei(la metà di quelle composte da Puccini), a cui si aggiunge un evento speciale dedicato a Madama Butterfly per celebrarne i 120 anni. "Abbiamo voluto che il Festival del ...