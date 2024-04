Provoca incidente - scappa senza prestare soccorso e cambia l’auto che aveva noleggiato | rintracciato e denunciato a Luino

Roma, 8 aprile 2024 – provoca un incidente e si dà alla fuga: i fatti hanno avuto inizio sabato pomeriggio, quando le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per i rilievi di un incidente avvenuto in via Monte Cervialto , all’incrocio con via di Valle Melaina: coinvolti un motoveicolo e un’auto che, dopo lo scontro, si è allontanata senza prestare soccorso al conducente del mezzo a due ruote, ... (ilfaroonline)

(Adnkronos) – E' stato rintracciato e denunciato dalla Polizia locale un uomo di 49 anni che sabato scorso – dopo un grave incidente all'incrocio tra via Monte Cervialto e via di Val Melaina, a Roma – è fuggito. Le pattuglie del III Gruppo Nomentano sono intervenute per i rilievi: coinvolti un motoveicolo e un'auto che, dopo lo scontro, si è allontanata senza prestare soccorso al conducente del mezzo a due ruote.