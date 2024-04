Protocollo Anfir-Sia - finanza a impatto arriva nelle regioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Sostenere e favorire la massimizzazione degli impatti positivi di politiche e finanziamenti pubblici sul territorio regionale, la modellizzazione e lo scambio di esperienze, lavorare sull'accrescimento di competenze e cultura per la misurazione e gestione degli impatti questi gli obiettivi deld'intesa tra l'associazione nazionale delle Finanziarie Regionali () e Social Impact Agenda per l'Italia (Sia), il network italiano per lafirmato oggi a Roma nella sede della delegazione di Regione Lombardia. Il, inoltre, - spiega una nota - istituisce un tavolo di lavoro- Sia che lavorerà sull'Agenda 2024-25 dando priorità a tre filoni per la realizzazione degli obiettivi con particolare attenzione alla modellizzazione e redazione di bandi ...